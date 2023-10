Soirée cinéma – Film « La part des autres » à Chauray 66 Rue Victor Chauray, 20 octobre 2023, Chauray.

Chauray,Deux-Sèvres

Avant première de présentation de ce film qui sera projeter dans le Festisol

(Festival des solidarités) fin novembre, début décembre sur le niortais.

L’accès de tous à une alimentation de qualité et durable.

Un documentaire écrit et réalisé par Jean Baptiste Delpias et Olivier Payage..

2023-10-20

66 Rue Victor Salle des fêtes

Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Preview of this film, which will be screened at the Festisol

(Festival des solidarités) in late November, early December in the Niort area.

Access for all to quality, sustainable food.

A documentary written and directed by Jean Baptiste Delpias and Olivier Payage.

Preestreno de esta película, que se proyectará en el Festisol

(Festival de la Solidaridad) a finales de noviembre y principios de diciembre en la región de Niort.

Acceso para todos a una alimentación de calidad y sostenible.

Documental escrito y dirigido por Jean Baptiste Delpias y Olivier Payage.

Vorpremiere der Präsentation dieses Films, der im Rahmen des Festisol

(Festival der Solidarität) Ende November, Anfang Dezember in der Region Niortais gezeigt wird.

Der Zugang aller zu qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Lebensmitteln.

Ein Dokumentarfilm, geschrieben und gedreht von Jean Baptiste Delpias und Olivier Payage.

