Présentation de la BD « Au bout de la piste » 66 Rue Saint-Thomas Becket Barfleur, 2 août 2023, Barfleur.

Barfleur,Manche

Michel Buhot, le scénariste de la bande dessinée « Au bout de la piste », présentera l’album consacré à la vie de son père (un Barfleurais revenu paraplégique après son service militaire en Algérie) et se prêtera au jeu des dédicaces mercredi 2 août à 18h30, salle de l’amitié à Barfleur..

2023-08-02 18:30:00 fin : 2023-08-02 19:30:00. .

66 Rue Saint-Thomas Becket Cour des Augustins

Barfleur 50760 Manche Normandie



Michel Buhot, the scriptwriter of the comic strip « Au bout de la piste », will present the album dedicated to the life of his father (a Barfleurais who returned paraplegic after his military service in Algeria) and will be available for signing sessions on Wednesday August 2 at 6:30 pm at the Salle de l?amitié in Barfleur.

Michel Buhot, guionista del cómic « Au bout de la piste », presentará el álbum dedicado a la vida de su padre (natural de Barfleur, que regresó parapléjico tras su servicio militar en Argelia) y estará disponible para sesiones de firmas el miércoles 2 de agosto a las 18.30 horas en la Salle de l’amitié de Barfleur.

Michel Buhot, der Szenarist des Comics « Au bout de la piste », wird das Album über das Leben seines Vaters (ein Mann aus Barfleur, der nach seinem Militärdienst in Algerien querschnittsgelähmt zurückkehrte) vorstellen und am Mittwoch, den 2. August um 18.30 Uhr im Salle de l’amitié in Barfleur signieren.

