Prix Bayeux – Couverture de la Guerre : nouveaux outils, nouveaux métiers 66 rue Saint Jean Bayeux, 11 octobre 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

C’est une première à Bayeux. Nous allons aborder la manière dont la presse s’empare des nouveaux outils de vérification de l’information pour accompagner le travail de terrain. Cartes, infographies, vidéos, images satellite : aujourd’hui, le travail des reporters est appuyé par la vérification et l’analyse d’images depuis la rédaction..

Vendredi 2023-10-11 20:00:00 fin : 2023-11-11 . .

66 rue Saint Jean Halle ô Grains

Bayeux 14400 Calvados Normandie



This is a first for Bayeux. We’ll be looking at how the press is taking advantage of the new tools for verifying information to support its work in the field. Maps, computer graphics, videos, satellite images: today, the work of reporters is supported by the verification and analysis of images from the newsroom.

Se trata de una primicia en Bayeux. Vamos a ver cómo la prensa utiliza las nuevas herramientas de verificación de la información para apoyar su trabajo sobre el terreno. Mapas, infografías, vídeos, imágenes por satélite: hoy en día, el trabajo de los reporteros se apoya en la verificación y el análisis de imágenes desde la redacción.

Dies ist eine Premiere in Bayeux. Wir werden uns damit beschäftigen, wie die Presse die neuen Werkzeuge zur Überprüfung von Informationen aufgreift, um die Arbeit vor Ort zu begleiten. Karten, Infografiken, Videos, Satellitenbilder: Heute wird die Arbeit der Reporter durch die Überprüfung und Analyse von Bildern aus der Redaktion unterstützt.

