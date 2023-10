LA ROUTE DES CRÈCHES À SANRY-SUR-NIED 66 rue Principale Sanry-sur-Nied, 25 novembre 2023, Sanry-sur-Nied.

Sanry-sur-Nied,Moselle

Magasin ouvert du samedi 25 novembre 2023 au vendredi 29 décembre 2023 tous les jours de 14h à 18h30, sauf le lundi.

Venez découvrir des centaines de santons pour compléter vos crèches et toute la gamme de santons habillés comme Saint-Nicolas, Père Fouettard ou mineurs… Laissez-vous émerveiller par la magie d’un savoir-faire familial labellisé Qualité MOSL. Vente sur place et possibilité de visiter l’atelier, de préférence sur rendez-vous (jauge de 2 personnes).. Tout public

Vendredi 2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-12-29 18:00:00. 0 EUR.

66 rue Principale

Sanry-sur-Nied 57530 Moselle Grand Est



Store open from Saturday, November 25, 2023 to Friday, December 29, 2023 every day from 2pm to 6:30pm, except Mondays.

Come and discover hundreds of santons to complete your cribs, and a whole range of dressed santons such as Saint-Nicolas, Père Fouettard or miners? Let yourself be enchanted by the magic of MOSL Quality-labeled family craftsmanship. Sales on site and possibility of visiting the workshop, preferably by appointment (capacity 2 people).

Tienda abierta del sábado 25 de noviembre de 2023 al viernes 29 de diciembre de 2023 todos los días de 14:00 a 18:30, excepto los lunes.

Venga a descubrir cientos de santones para completar sus belenes, así como toda una gama de santones vestidos como Saint-Nicolas, Père Fouettard o mineros? Déjese seducir por la magia de una tradición familiar que ha obtenido el sello de calidad MOSL. Venta in situ y posibilidad de visitar el taller, preferentemente con cita previa (capacidad para 2 personas).

Das Geschäft ist von Samstag, dem 25. November 2023, bis Freitag, dem 29. Dezember 2023, täglich außer montags von 14.00 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Entdecken Sie Hunderte von Krippenfiguren, um Ihre Krippen zu vervollständigen, und das gesamte Sortiment an bekleideten Krippenfiguren wie Saint-Nicolas, Père Fouettard oder Bergleute? Lassen Sie sich von der Magie eines Familienhandwerks mit dem Gütesiegel MOSL-Qualität verzaubern. Verkauf vor Ort und Möglichkeit zur Besichtigung der Werkstatt, vorzugsweise nach vorheriger Anmeldung (2 Personen).

