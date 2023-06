Exposition d’aquarelles 66 Rue Mirebeau Bourges, 18 juillet 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Venez découvrir cette exposition d’aquarelles : « Sur le chemin pas à pas » de Bourges à Compostelle proposée par Olivier Jochyms..

Vendredi 2023-07-18 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-29 12:30:00. .

66 Rue Mirebeau

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Come and discover this exhibition of watercolours: « Sur le chemin pas à pas » from Bourges to Compostelle by Olivier Jochyms.

Venga a descubrir esta exposición de acuarelas: « Sur le chemin pas à pas » de Bourges a Compostelle, comisariada por Olivier Jochyms.

Entdecken Sie diese Aquarellausstellung: « Sur le chemin pas à pas » de Bourges à Compostelle, die von Olivier Jochyms angeboten wird.

Mise à jour le 2023-06-09 par BIT MEHUN SUR YEVRE