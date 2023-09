Concert de KhevLoh – Brasserie Les Champs qui Moussent de Livarot 66 rue Marcel Gambier Livarot-Pays-d’Auge, 23 septembre 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Livarot-Pays-d’Auge,Calvados

Un concert du groupe KhevLoh est organisé à la brasserie Les Champs qui Moussent le samedi 23 septembre à partir de 18h00.

Présence du Food Truck « La Carava’Meuh ».

66 rue Marcel Gambier Brasserie Les Champs qui Moussent

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



A concert by the group KhevLoh will be held at the brasserie Les Champs qui Moussent on Saturday September 23 from 6:00 pm.

Presence of « La Carava’Meuh » food truck

El sábado 23 de septiembre, a partir de las 18.00 horas, se organiza un concierto del grupo KhevLoh en la brasserie Les Champs qui Moussent.

El camión de comida « Carava’Meuh » estará allí

In der Brasserie Les Champs qui Moussent findet am Samstag, den 23. September ab 18 Uhr ein Konzert der Gruppe KhevLoh statt.

Präsenz des Food Trucks « La Carava’Meuh »

