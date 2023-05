Exposition » De la fromagerie à la brasserie » – Livarot 66 rue Marcel Gambier, 24 juin 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Livarot-Pays-d’Auge,Calvados

Exposition « De la fromagerie à la brasserie » à la brasserie Les Champs qui moussent de Livarot le 24 juin organisée par la Société Historique du Pays de Livarot.

Venez découvrir les quatre vies de la fromagerie Bisson de Livarot.

Visites gratuites et commentées : 10h45 ou 15h30..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

66 rue Marcel Gambier Brasserie Les Champs qui Moussent

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



Exhibition « From the cheese factory to the brewery » at the brewery « Les Champs qui moussent » in Livarot on June 24, organized by the Historical Society of the Livarot region.

Come and discover the four lives of the Bisson cheese factory in Livarot.

Free guided tours: 10:45 am or 3:30 pm.

Exposición « De la quesería a la cervecería » en la cervecería Les Champs qui moussent de Livarot el 24 de junio, organizada por la Sociedad Histórica de la región de Livarot.

Venga a descubrir las cuatro vidas de la quesería Bisson de Livarot.

Visitas guiadas gratuitas: 10.45 h o 15.30 h.

Ausstellung « Von der Käserei zur Brauerei » in der Brauerei Les Champs qui moussent in Livarot am 24. Juni, organisiert von der Société Historique du Pays de Livarot.

Entdecken Sie die vier Leben der Käserei Bisson in Livarot.

Kostenlose Besichtigungen mit Führung: 10.45 Uhr oder 15.30 Uhr.

