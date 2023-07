Création de couronnes de fleurs d’été 66 Route des Nébouts Prigonrieux, 10 juillet 2023, Prigonrieux.

Prigonrieux,Dordogne

Vivez une expérience unique en pratiquant le yoga au milieu d’une ferme florale entourée par les abeilles.

Fleuryoga est un événement innovant qui connecte humain, les mouvements doux avec les fleurs dans une harmonie parfaite pour un yoga des fleurs..

2023-07-10 fin : 2023-07-10 19:00:00. .

66 Route des Nébouts Ferme florale

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Enjoy a unique yoga experience in the middle of a flower farm surrounded by bees.

Fleuryoga is an innovative event that connects human, gentle movements with flowers in perfect harmony for a yoga of flowers.

Disfrute de una experiencia única practicando yoga en medio de una granja de flores rodeado de abejas.

Fleuryoga es un evento innovador que conecta movimientos humanos y suaves con flores en perfecta armonía para un yoga de flores.

Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung, indem Sie Yoga inmitten einer von Bienen umgebenen Blumenfarm praktizieren.

Fleuryoga ist eine innovative Veranstaltung, die Menschen verbindet, sanfte Bewegungen mit Blumen in perfekter Harmonie für ein Blüten-Yoga.

Mise à jour le 2023-07-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides