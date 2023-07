Exposition D’autres visions photographiques 66 place de l’Hôtel de ville Tournon-d’Agenais, 26 août 2023, Tournon-d'Agenais.

Tournon-d’Agenais,Lot-et-Garonne

Expositions des œuvres photographiques de Sarah Fraser.

Sarah Fraser nous fera profiter d’une sélection de photos du Tournonais, parmi une large collection accumulée. Très sensible aux changements et à la fragilité de la flore, elle tentera de transmettre son attachement au paysage qui nous entoure..

2023-08-26 fin : 2023-09-23 18:00:00. EUR.

66 place de l’Hôtel de ville Office de Tourisme de Tournon-d’Agenais

Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Exhibitions of photographic works by Sarah Fraser.

Sarah Fraser will show us a selection of photos from the Tournonais, from a large accumulated collection. Very sensitive to the changes and the fragility of the flora, she will try to transmit her attachment to the landscape that surrounds us.

Exposición de obras fotográficas de Sarah Fraser.

Sarah Fraser expondrá una selección de fotografías de la región de Tournon procedentes de su extensa colección. Muy sensible a los cambios y a la fragilidad de la flora, intentará transmitir su apego al paisaje que nos rodea.

Ausstellungen der fotografischen Werke von Sarah Fraser.

Sarah Fraser wird uns eine Auswahl an Fotos aus dem Tournon aus ihrer umfangreichen, angehäuften Sammlung präsentieren. Sie ist sehr sensibel für Veränderungen und die Zerbrechlichkeit der Flora und wird versuchen, ihre Verbundenheit mit der Landschaft, die uns umgibt, zu vermitteln.

Mise à jour le 2023-06-19 par OT Fumel – Vallée du Lot