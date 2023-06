Exposition La vie dans nos campagnes au début du 20ème siècle 66 place de l’Hôtel de ville Tournon-d’Agenais, 3 juin 2023, Tournon-d'Agenais.

Tournon-d’Agenais,Lot-et-Garonne

C’est un peu par hasard que Régis Mercadié a découvert ces photos, prises avec un daguerréotype entre 1910-1930, par l’abbé Moulène, curé du village de Bourlens. Régis Mercadié a su saisir l’importance d’un tel trésor, qu’il a classé par thème et qu’il nous fait gracieusement découvrir aujourd’hui..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-22 12:00:00. EUR.

66 place de l’Hôtel de ville Office de Tourisme de Tournon-d’Agenais

Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Régis Mercadié descubrió por casualidad estas fotos, tomadas con daguerrotipo entre 1910 y 1930 por el abate Moulène, párroco del pueblo de Bourlens. Régis Mercadié ha comprendido la importancia de semejante tesoro, que ha clasificado por temas y que ahora comparte amablemente con nosotros.

Es war ein bisschen Zufall, dass Régis Mercadié diese Fotos entdeckte, die zwischen 1910-1930 von Abbé Moulène, dem Pfarrer des Dorfes Bourlens, mit einer Daguerreotypie aufgenommen wurden. Régis Mercadié erkannte die Bedeutung eines solchen Schatzes, ordnete ihn nach Themen und zeigt ihn uns heute dankenswerterweise.

Mise à jour le 2023-05-30 par OT Fumel – Vallée du Lot