66 jours La Flèche, 5 janvier 2022, Paris.

66 jours

du mercredi 5 janvier 2022 au mercredi 16 mars 2022 à La Flèche

Seul en scène, un jeune homme raconte, jour après jour, le cancer qui l’a envoyé à l’hôpital. Il rit pour faire semblant de ne pas avoir peur, il parle trop fort pour dompter sa colère et sa haine. Pourquoi lui ? Il rudoie sa famille mais la garde tard le soir. Il se souvient de sa mère qu’une maladie lui a pris quand il avait quatorze ans. Il pense aux pièces qu’il voudrait encore jouer. Il espère qu’une victoire de l’équipe de France en coupe du monde le soignera aussi bien que ses chimiothérapies. Il est drôle, quand il ne pleure pas. « Vous savez comment c’est quand on se fait des paris dans sa tête du genre « Si je mets cette boulette de papier dans la poubelle du premier coup tout ira bien » ? Moi je suis en train de faire la même chose avec l’équipe de France et je me dis « si on gagne je guéris, si on perd … et bah on perd » Je sais que ça n’a aucun sens je sais, mais bon… à croire que Messi c’est le cancer et que Mbappé c’est la chimio. Je vous laisse, ils sont arrivés, je vais essayer de voir le match même si je sais qu’au bout de dix minutes je vais devoir retourner dans la chambre faire mes soins… Rien ne m’empêchera de savourer cette coupe du monde. »

Réservations Théâtre La Flèche, tarif unique 20€

Saiyan – Théo Askolovitch

La Flèche 77 rue de Charonne, 75011 Paris Paris Quartier de la Roquette



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-05T21:00:00 2022-01-05T22:15:00;2022-01-12T21:00:00 2022-01-12T22:15:00;2022-01-19T21:00:00 2022-01-19T22:15:00;2022-01-26T21:00:00 2022-01-26T22:15:00;2022-02-02T21:00:00 2022-02-02T22:15:00;2022-02-09T21:00:00 2022-02-09T22:15:00;2022-02-16T21:00:00 2022-02-16T22:15:00;2022-02-23T21:00:00 2022-02-23T22:15:00;2022-03-02T21:00:00 2022-03-02T22:15:00;2022-03-09T21:00:00 2022-03-09T22:15:00;2022-03-16T21:00:00 2022-03-16T22:15:00