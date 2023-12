Atelier couronne gourmande de Noël 66 impasse du Bérié Peyrehorade, 4 décembre 2023, Peyrehorade.

Peyrehorade,Landes

L’ Atelier organise son premier évènement de Noël !

Vous avez envie de créer une jolie grazing board pour vos apéritifs ?

C’est la parfaite occasion pour apprendre à le faire juste avant les fêtes !

Sur réservation..

66 impasse du Bérié

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



L’ Atelier organizes its first Christmas event!

Would you like to create a pretty grazing board for your aperitifs?

This is the perfect opportunity to learn how just before the holidays!

Reservations required.

L’Atelier organiza su primer evento navideño

¿Le gustaría crear una bonita tabla para sus aperitivos?

Esta es la oportunidad perfecta para aprender a hacerlo justo antes de las fiestas

Es necesario reservar.

L’ Atelier organisiert seine erste Weihnachtsveranstaltung!

Haben Sie Lust, ein hübsches Grazing Board für Ihre Aperitifs zu gestalten?

Das ist die perfekte Gelegenheit, um kurz vor den Feiertagen zu lernen, wie man es macht!

Nach vorheriger Anmeldung.

