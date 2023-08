VISITE CHANTÉE – GRÉGOIRE ICHOU S’EMPARE DE L’ÉGLISE DES CORDELIERS 66 Grande Rue Nancy, 2 septembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

C’est une première ! Grégoire Ichou, conférencier et chanteur, fera à la rentrée de septembre des visites chantées de l’église des Cordeliers, faisant résonner l’histoire de la Lorraine ducale à travers sa voix et la musique.

Cette visite inédite invitera le public à (re)découvrir à la fois l’histoire du monument et les principales œuvres exposées, en proposant une approche inédite des ensembles présentés. Il embarquera pour un voyage musical à travers les siècles et les anecdotes insolites. Une occasion exceptionnelle pour explorer la richesse de ce patrimoine lorrain.

Grégoire Ichou est à la fois un chanteur lyrique et un guide conférencier national, diplômé de l’Ecole du Louvre. Il transporte les visiteurs dans un voyage mêlant des extraits musicaux et des commentaires. Dans cette déambulation, il porte un regard, parfois amusé, sur les collections. Cette visite, toute en sensibilité, permet de découvrir autrement ce lieu.

Grégoire Ichou travaille avec des institutions prestigieuses, du Louvre au Panthéon, en passant par le Théâtre du Châtelet, La Piscine de Roubaix ou laVilla du Temps retrouvé de Cabourg. En autres. Il a également proposé il y a quelques mois des visites chantées, très appréciées du public nancéien, au Musée de l’Ecole de Nancy.

Côté pratique :

Église des Cordeliers

Samedi 2 septembre de 16h30 à 17h30

Samedi 30 septembre de 16h30 à 17h30

Samedi 14 octobre de 16h30 à 17h30

Sur réservation auprès du service des publics : 03 83 85 30 01 ou resa.nancymusees@nancy.fr. Tout public

Samedi 2023-09-02 16:30:00 fin : 2023-09-02 17:30:00. .

66 Grande Rue

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



A first! In September, lecturer and singer Grégoire Ichou will be giving sung tours of the Cordeliers church, bringing to life the history of ducal Lorraine through his voice and music.

This unique tour will invite the public to (re)discover both the history of the monument and the main works on display, offering a fresh approach to the ensembles on show. Visitors will embark on a musical journey through the centuries, with a host of unusual anecdotes. An exceptional opportunity to explore the richness of Lorraine’s heritage.

Grégoire Ichou is both a lyric singer and a national tour guide, with a diploma from the Ecole du Louvre. He takes visitors on a journey combining musical extracts and commentary. As they stroll along, he takes a sometimes amused look at the collections. This sensitive tour offers a new way of discovering the museum.

Grégoire Ichou works with prestigious institutions, from the Louvre to the Pantheon, including the Théâtre du Châtelet, La Piscine in Roubaix and the Villa du Temps retrouvé in Cabourg. Among others. A few months ago, he also offered singing tours of the Musée de l’Ecole de Nancy, to great acclaim from the Nancy public.

Practical information :

Cordeliers Church

Saturday, September 2, 4.30 pm to 5.30 pm

Saturday, September 30, 4.30 pm to 5.30 pm

Saturday, October 14, 4.30 pm to 5.30 pm

Bookings only with the Service des publics: 03 83 85 30 01 or resa.nancymusees@nancy.fr

¡Es la primera vez! Grégoire Ichou, conferenciante y cantante, realizará en septiembre visitas cantadas a la iglesia de los Cordeliers, dando vida a la historia de la Lorena ducal a través de su voz y su música.

Esta visita única invitará al público a (re)descubrir tanto la historia del monumento como las principales obras expuestas, ofreciendo un nuevo enfoque de los conjuntos expuestos. Los visitantes se embarcarán en un viaje musical a través de los siglos, repleto de anécdotas insólitas. Una ocasión excepcional para descubrir la riqueza del patrimonio lorenés.

Grégoire Ichou es a la vez cantante lírico y guía turístico nacional, diplomado por la Escuela del Louvre. Lleva a los visitantes en un viaje que combina extractos musicales y comentarios. Mientras pasean, se fija en las colecciones, a veces con un toque de diversión. Es una visita muy sensible y una buena manera de descubrir el museo de otra forma.

Grégoire Ichou trabaja con prestigiosas instituciones, del Louvre al Panteón, sin olvidar el Théâtre du Châtelet, La Piscine de Roubaix y la Villa du Temps retrouvé de Cabourg. Entre otros. Hace unos meses, también ofreció visitas cantadas al Museo de la Escuela de Nancy, que tuvieron un gran éxito entre el público de Nancy.

Información práctica:

Iglesia de los Cordeliers

Sábado 2 de septiembre, de 16.30 a 17.30 horas

Sábado 30 de septiembre de 16:30 a 17:30 h

Sábado 14 de octubre de 16.30 a 17.30 h

Las reservas deben realizarse en el servicio de visitas: 03 83 85 30 01 o resa.nancymusees@nancy.fr

Das ist eine Premiere! Grégoire Ichou, Conferencier und Sänger, wird ab September gesungene Führungen durch die Kirche der Cordeliers machen und die Geschichte des herzoglichen Lothringens durch seine Stimme und die Musik zum Klingen bringen.

Diese ungewöhnliche Führung lädt das Publikum ein, die Geschichte des Monuments und die wichtigsten ausgestellten Werke (wieder) zu entdecken, indem es einen neuen Zugang zu den präsentierten Ensembles vorschlägt. Das Publikum begibt sich auf eine musikalische Reise durch die Jahrhunderte und erlebt ungewöhnliche Anekdoten. Eine außergewöhnliche Gelegenheit, den Reichtum dieses lothringischen Kulturerbes zu erkunden.

Grégoire Ichou ist sowohl ein lyrischer Sänger als auch ein nationaler Fremdenführer, der an der Ecole du Louvre studiert hat. Er nimmt die Besucher auf eine Reise mit, die musikalische Auszüge und Kommentare miteinander verbindet. Bei diesem Spaziergang wirft er einen manchmal amüsierten Blick auf die Sammlungen. Diese einfühlsame Führung ermöglicht es, diesen Ort auf andere Weise zu entdecken.

Grégoire Ichou arbeitet mit renommierten Institutionen zusammen, vom Louvre bis zum Pantheon, über das Théâtre du Châtelet, La Piscine in Roubaix oder die Villa du Temps retrouvé in Cabourg. In anderen. Vor einigen Monaten bot er außerdem gesungene Führungen im Musée de l’Ecole de Nancy an, die beim Publikum in Nancy sehr beliebt waren.

Praktische Seite :

Kirche der Cordeliers

Samstag, den 2. September von 16.30 bis 17.30 Uhr

Samstag, 30. September von 16.30 bis 17.30 Uhr

Samstag, 14. Oktober von 16.30 bis 17.30 Uhr

Mit Reservierung bei der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit: 03 83 85 30 01 oder resa.nancymusees@nancy.fr

Mise à jour le 2023-08-02 par DESTINATION NANCY