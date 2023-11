Braderie au profit du Téléthon 66 Boulevard National Eymet, 9 décembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

L’association Le Vestiaire propose une vente de vêtements & jouets au profit du Téléthon.

Venez chiner et soutenir la cause..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 16:00:00. .

66 Boulevard National Association Le Vestiaire

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Le Vestiaire association is holding a sale of clothes and toys in aid of the Telethon.

Come bargain hunting and support the cause.

Le Vestiaire organiza una venta de ropa y juguetes a beneficio del Teletón.

Ven a echar un vistazo y apoya la causa.

Der Verein Le Vestiaire bietet einen Verkauf von Kleidung & Spielzeug zugunsten des Telethon an.

Kommen Sie zum Stöbern und unterstützen Sie die Sache.

Mise à jour le 2023-11-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides