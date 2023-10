JPO | Le Vestiaire 66 Boulevard National Eymet, 18 novembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

A l’occasion de la journée mondiale de l’Enfance venez chiner et soutenir cette belle cause..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 16:00:00. .

66 Boulevard National Association Le Vestiaire

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For Universal Children’s Day, come and browse and support this wonderful cause.

Con motivo del Día Universal del Niño, venga a echar un vistazo y apoye esta maravillosa causa.

Anlässlich des Weltkindertages kommen Sie zum Stöbern und unterstützen Sie diese schöne Sache.

Mise à jour le 2023-10-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides