CONFÉRENCE D'ALEXIS LOPES : LA DOUANE DE GUYANE ET LA FRAUDE
22 mars 2024, 18h30
Hôtel Ibis, 66 boulevard des Océanides, Pornichet

Pornichet Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:30:00

fin : 2024-03-22

proposée par l’association ECLAT.

.

Directeur régional des douanes et droits indirects de Guyane , son parcours et l’évolution de la situation en Guyane

« En qualité de douanier, mon parcours professionnel m’a conduit à deux reprises en Guyane . Ces deux expériences à 30 ans d’intervalle m’ont permis d’être observateur privilégié et acteur engagé de la lutte contre la fraude, dans cet immense territoire Français d’outre-mer.

Les particularismes de ce bout de France en Amérique du Sud, situé entre Surinam et Brésil, ont largement contribué au développement de la fraude où figurent en premier rang les trafics de cocaïne et l’orpaillage illégal.

Le trafic de cocaïne a aujourd’hui des conséquences dramatiques en métropole, en termes de délinquance et de criminalité.

L’évolution assez récente du droit et des méthodes permettra-t-elle d’y faire face? »

à 18h30 Hôtel Ibis , Pornichet

entrée 5€ pour les non adhérents d’ECLAT

.

66 boulevard des Océanides Hôtel IBIS

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



