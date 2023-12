CONFÉRENCE DE L’AMIRAL BERNARD ROGEL : UN MARIN À L’ELYSÉE 66 boulevard des Océanides Pornichet, 1 mars 2024, Pornichet.

Pornichet Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 18:30:00

fin : 2024-03-01

proposée par l’association ECLAT.

proposée par l'association ECLAT.



L’Amiral Bernard Rogel a servi comme Chef d’Etat-Major particulier de deux présidents de la République : François Hollande puis Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat. A ce titre il était leur plus proche collaborateur militaire, tout spécialement chargé de les conseiller en permanence sur les grandes options stratégiques et les choix opérationnels qu’elles commandent à chaque instant.

Il vient de publier

: « Un marin à l’Elysée. Des sous-marins nucléaires au bureau du Président », livre dans lequel il évoque l’ensemble des enjeux stratégiques auxquels est confronté notre pays et les réponses que l’on doit leur apporter.

Au cours de sa conférence l’Amiral Rogel fera part de ses quarante ans d’expérience au service de la nation. Il souhaite, tout particulièrement, vouloir laisser ,au cours de cette intervention, une large place à un débat aussi approfondi que possible avec l’auditoire.

à 18h30 Hôtel Ibis , Pornichet

entrée 5€ pour les non adhérents d’ECLAT

66 boulevard des Océanides Hôtel IBIS

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



