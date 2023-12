Championnat de France de Boxe 66 Boulevard Ampère Périgueux, 9 décembre 2023 07:00, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Rendez-vous les 9 et 10 décembre au gymnase Clos-Chassaing pour assister à deux belles journées de boxe, le noble art avec les 1/4 de finales et les 1/2 finales du championnat de France en catégories Seniors Hommes et Femmes Elite A..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

66 Boulevard Ampère Gymnase Clos Chassaing

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Join us on December 9 and 10 at the Clos-Chassaing gymnasium for two great days of boxing, the noble art with the 1/4 finals and 1/2 finals of the French championship in the Senior Men’s and Women’s Elite A categories.

Únase a nosotros los días 9 y 10 de diciembre en el gimnasio Clos-Chassaing para disfrutar de dos grandes jornadas de boxeo, el noble arte del boxeo, con los cuartos de final y las semifinales de los Campeonatos de Francia de las categorías Senior Masculino y Elite Femenino A.

Treffen Sie sich am 9. und 10. Dezember im Gymnasium Clos-Chassaing, um zwei schöne Tage des Boxens zu erleben, der edlen Kunst mit den Viertel- und Halbfinalspielen der französischen Meisterschaft in den Kategorien Senioren Herren und Frauen Elite A.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Communal de Périgueux