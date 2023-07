MIMOS : Time to tell – Martin Palisse et David Gauchard 66 Boulevard Ampère Périgueux, 6 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Time to tell est ce récit d’une vie, de la vie du jongleur fuyant la peine de son

existence, un dévoilement de l’intime. Engagé dans un effort esthétique pour faire

coexister un acte jonglistique, plastique, physique et abstrait, Martin Palisse aborde

pour la première fois le rapport physique à la maladie, de celle qui asphyxie, de

son incidence dans le rapport aux autres, dans les choix de vie, les postures…

Sa musique intérieure, sa voix, son souffle accompagnent ce parcours dans une

tension permanente qui devra être explosée, dépassée par un acte physique

libérateur et sauvage. Le factuel drôle et heureux de ce récit s’illustre dans cet

entre-deux. Avoir recours à l’art et à la légèreté pour (sur)vivre..

2023-07-06 fin : 2023-07-06 18:20:00. EUR.

66 Boulevard Ampère

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Time to tell is the story of a life, the life of a juggler fleeing the pain of his existence

an unveiling of the intimate. Engaged in an aesthetic effort to make

coexist a juggling act that is plastic, physical and abstract, Martin Palisse is

for the first time, Martin Palisse tackles the physical relationship with illness

its impact on relationships with others, life choices, postures…

Her inner music, voice and breath accompany this journey in a constant tension

tension that must be exploded and overcome by a wild, liberating physical act

act. The funny, happy factuality of this story is illustrated in this

in-between. Using art and lightness to (over)live.

Time to tell es la historia de una vida, la vida de un malabarista que huye del dolor de su existencia, un desvelamiento de lo íntimo

un desvelamiento de lo íntimo. Comprometido en un esfuerzo estético por hacer

coexistir un malabarismo a la vez plástico, físico y abstracto, Martin Palisse aborda

la relación física con la enfermedad, la enfermedad que asfixia, su impacto en la

su impacto en nuestras relaciones con los demás, nuestras elecciones vitales, nuestras posturas…

Su música interior, su voz, su respiración acompañan este viaje en una tensión permanente que deberá estallar

tensión que deberá estallar, superada por un acto físico salvaje y liberador

liberador y salvaje. La divertida y feliz facticidad de esta historia se ilustra en este

intermedio. Utilizar el arte y la ligereza para (sobre)vivir.

Time to tell ist die Erzählung eines Lebens, des Lebens des Jongleurs auf der Flucht vor dem Schmerz seines Lebens

eine Enthüllung des Intimsten. In einer ästhetischen Anstrengung, die

einen jonglistischen, plastischen, physischen und abstrakten Akt zu koexistieren, befasst sich Martin Palisse

zum ersten Mal die physische Beziehung zur Krankheit, zur Krankheit, die einen erstickt, zu den

ihre Auswirkungen auf die Beziehung zu anderen, auf Lebensentscheidungen, Körperhaltungen…

Seine innere Musik, seine Stimme und sein Atem begleiten diesen Weg in einer spannenden Spannung

ständige Spannung, die durch einen physischen Akt gesprengt und überwunden werden muss

befreiend und wild ist. Das lustige und glückliche Faktische dieser Erzählung zeigt sich in diesem

zwischen den Stühlen. Die Kunst und die Leichtigkeit, um zu (über)leben.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Communal de Périgueux