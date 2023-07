Exposition d’aquarelles « Sur le chemin, pas à pas » 66 bis Rue Mirebeau Bourges, 18 juillet 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Exposition d’aquarelles « Sur le chemin, pas à pas ».

2023-07-18 fin : 2023-07-22 12:30:00. .

66 bis Rue Mirebeau

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



On the road, step by step » watercolor exhibition

Exposición de acuarelas « En el camino, paso a paso

Aquarellausstellung « Sur le chemin, pas à pas » (Auf dem Weg, Schritt für Schritt)

Mise à jour le 2023-06-29 par OT BOURGES