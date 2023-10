Rencontre avec Lise Barnéoud 66, avenue Victor Hugo Valence, 28 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Journaliste et scientifique indépendante, elle vient de publier un passionnant essai aux éditions Premier Parallèle, « Les cellules buissonnières », qui explore la fascinante question des cellules humaines et des bizarreries dont elles sont capables..

2023-11-28 19:00:00 fin : 2023-11-28 . .

66, avenue Victor Hugo Librairie l’Oiseau Siffleur

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A freelance journalist and scientist, she has just published a fascinating essay, « Les cellules buissonnières », published by Premier Parallèle, which explores the fascinating question of human cells and the oddities of which they are capable.

Periodista independiente y científica, acaba de publicar un fascinante ensayo, « Les cellules buissonnières », publicado por Premier Parallèle, que explora la fascinante cuestión de las células humanas y las extrañas cosas de las que son capaces.

Als freie Journalistin und Wissenschaftlerin hat sie gerade im Verlag Premier Parallèle einen spannenden Essay mit dem Titel « Les cellules buissonnières » veröffentlicht, in dem sie die faszinierende Frage nach den menschlichen Zellen und den bizarren Dingen, zu denen sie fähig sind, erforscht.

