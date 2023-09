L’atelier Rour Libre – Commis & Barbotine 66 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Limoges, 22 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le vendredi 22 septembre à l’atelier Roue Libre à Limoges de 18H à minuit,

Venez participer à plusieurs animations organisées à l’occasion du festival « Toques et Porcelaine » : déambulations autour de l’exposition « Nature morte, nature crue, nature cuite », performance de 13 artistes réinterprétant le travail de Bernard Palissy sur la même assiette et concert de Trashtel.

Bar et petite restauration sur place.

Informations complémentaires auprès de l’atelier..

66 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi L’atelier Roue Libre

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Friday September 22 at the Roue Libre workshop in Limoges from 6pm to midnight,

Come and take part in several events organized for the « Toques et Porcelaine » festival: strolls around the « Nature morte, nature crue, nature cuite » exhibition, a performance by 13 artists reinterpreting Bernard Palissy’s work on the same plate, and a concert by Trashtel.

Bar and snacks on site.

Further information from the workshop.

Viernes 22 de septiembre en el taller Roue Libre de Limoges, de 18.00 a 24.00 horas,

Venga y participe en una serie de actos organizados con motivo del festival « Toques et Porcelaine », como un paseo por la exposición « Nature morte, nature crue, nature cuite », una performance de 13 artistas que reinterpretan la obra de Bernard Palissy en el mismo plato y un concierto de Trashtel.

Bar y tentempiés in situ.

Más información en el taller.

Am Freitag, dem 22. September, im Atelier Roue Libre in Limoges von 18 Uhr bis Mitternacht,

Nehmen Sie an mehreren Veranstaltungen teil, die anlässlich des Festivals « Toques et Porcelaine » organisiert werden: Spaziergänge rund um die Ausstellung « Nature morte, nature crue, nature cuite », eine Performance von 13 Künstlern, die die Arbeit von Bernard Palissy auf demselben Teller neu interpretieren, und ein Konzert von Trashtel.

Bar und kleine Snacks vor Ort.

Weitere Informationen beim Atelier.

