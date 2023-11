Salon du livre 66 avenue des Pyrénées Ozourt, 26 novembre 2023, Ozourt.

Ozourt,Landes

16 auteurs régionaux de l’association des auteurs et des livres venus des Landes et Pyrénées Atlantiques vous invitent à venir les rencontrer dimanche 26 novembre de 10h à 17h, Salle des fêtes d ‘Ozourt.

Dédicaces et animations.

Le meilleur accueil vous sera réservé.

Entrée gratuite.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. EUR.

66 avenue des Pyrénées Salle des fêtes

Ozourt 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine



16 regional authors from the association des auteurs et des livres from the Landes and Pyrénées Atlantiques invite you to come and meet them on Sunday November 26 from 10am to 5pm, Salle des fêtes d’Ozourt.

Signing sessions and entertainment.

A warm welcome awaits you.

Free admission

16 autores regionales de la asociación de autores y libros de las Landas y los Pirineos Atlánticos le invitan a venir a su encuentro el domingo 26 de noviembre de 10.00 a 17.00 horas en el salón del pueblo de Ozourt.

Sesiones de firmas y animación.

Le espera una calurosa acogida.

Entrada gratuita

16 regionale Autoren der Association des auteurs et des livres venus des Landes et Pyrénées Atlantiques laden Sie ein, sie am Sonntag, dem 26. November, von 10 bis 17 Uhr im Festsaal von Ozourt zu treffen.

Signierstunden und Animationen.

Der beste Empfang ist Ihnen sicher.

Kostenloser Eintritt

