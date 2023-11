Concert de Sainte Cécile. 66 Avenue de la Côte d’Argent. Le Teich, 10 décembre 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Concert annuel de La Sainte Cécile offert par l’Harmonie du Teich & l’Orchestre Junior de Gujan-Mestras à l’Eglise Saint André.

Entrée libre..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

66 Avenue de la Côte d’Argent. Eglise Saint André

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Annual Sainte Cécile concert given by l’Harmonie du Teich & l’Orchestre Junior de Gujan-Mestras at Eglise Saint André.

Free admission.

Concierto anual de Sainte Cécile a cargo de la Harmonie du Teich y la Orchestre Junior de Gujan-Mestras en la Eglise Saint André.

Entrada gratuita.

Jährliches Konzert zu La Sainte Cécile, angeboten von der Harmonie du Teich & dem Juniororchester von Gujan-Mestras in der Kirche Saint André.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Le Teich