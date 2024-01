Le secret des ombres 66 Avenue Carnot Ussel, jeudi 18 janvier 2024.

Ussel Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 20:30:00

fin : 2024-01-18 22:00:00

À la mort de son père Marcel, Christian découvre une photo de lui, en 1940, entouré de grandes figures de la Résistance. De là, va s’en suivre une (en)quête passionnante où Christian va peu à peu exhumer les secrets de son père…

Le public est alors plongé dans un suspense rythmé par les va-et-vient incessants entre passé et présent, où Christian révélera peut-être les ombres qui planent sur son histoire familiale…

Cette pièce questionne notre libre arbitre, autant que l’importance de la transmission, clé de voûte de notre existence.

Réservations à partir du lundi 18 décembre

Billetterie : mardi 9 janvier et jeudi 11 janvier

66 Avenue Carnot Cinéma Le Carnot

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



