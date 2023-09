Petits crimes entre amis 66 Avenue Carnot Ussel, 7 décembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Un véritable ami, c’est celui qui nous aide… même quand on vient de tuer quelqu’un ! Du moins, c’est ce qu’on dit. Mais que se passe-t-il quand on essaie de vérifier.

En plein milieu des années 80, trois amis d’enfance vont passer une soirée explosive qui va mettre au défi leur amitié et révéler certains secrets… inavouables !

Et vous ? Jusqu’où iriez-vous par amitié ?

Réservations à partir du lundi 13 novembre

Billetterie : mardi 28 novembre et jeudi 30 novembre.

2023-12-07 fin : 2023-12-07 22:00:00. EUR.

66 Avenue Carnot

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A true friend is someone who helps you? even when you’ve just killed someone! Or so they say. But what happens when you try to find out?

In the middle of the 80s, three childhood friends spend an explosive evening that will challenge their friendship and reveal some? unmentionable secrets!

But what about you? How far would you go for friendship?

Bookings from Monday November 13

Box office: Tuesday November 28 and Thursday November 30

Un verdadero amigo es alguien que te ayuda… ¡incluso cuando acabas de matar a alguien! O eso dicen. Pero, ¿qué ocurre cuando intentas averiguarlo?

En plena década de los 80, tres amigos de la infancia pasan una noche explosiva que pondrá a prueba su amistad y revelará algunos… ¡secretos inconfesables!

Pero, ¿y tú? ¿Hasta dónde llegarías por la amistad?

Reservas a partir del lunes 13 de noviembre

Taquilla: martes 28 de noviembre y jueves 30 de noviembre

Ein wahrer Freund ist jemand, der einem hilft, selbst wenn man gerade jemanden umgebracht hat Das sagen zumindest die Leute. Aber was passiert, wenn man versucht, das zu überprüfen?

Mitten in den 80er Jahren erleben drei Jugendfreunde einen explosiven Abend, der ihre Freundschaft auf die Probe stellt und einige unaussprechliche Geheimnisse ans Licht bringt

Was ist mit Ihnen? Wie weit würden Sie aus Freundschaft gehen?

Buchungen ab Montag, dem 13. November

Kartenvorverkauf: Dienstag, 28. November und Donnerstag, 30. November

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme de Haute Corrèze