La dame de chez Maxim 66 Avenue Carnot Ussel, 9 novembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Le Docteur Petypon, médecin respectable, a fait la fête jusqu’au petit matin chez Maxim. En se réveillant avec une terrible gueule de bois, il découvre dans son lit la môme Crevette, une danseuse du Moulin-Rouge. Celle-ci est alors forcée de se faire passer pour sa femme. Elle se pique au jeu et provoque une cascade de quiproquos, d’imbroglios et de coups de théâtre à un rythme effréné.

Une adaptation moderne, explosive et déjantée d’un chef d’œuvre de Feydeau.

Une véritable comédie aux accents sixties !

Réservations à partir du lundi 16 octobre

Billetterie : lundi 6 novembre et mardi 7 novembre.

2023-11-09 fin : 2023-11-09 22:00:00. EUR.

66 Avenue Carnot

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Doctor Petypon, a respectable doctor, has been partying into the wee hours at Maxim?s house. When he wakes up with a terrible hangover, he discovers the Moulin Rouge dancer Crevette in his bed. She is forced to pretend to be his wife. She gets hooked on the game, causing a cascade of misunderstandings, imbroglios and coups de théâtre at a frenetic pace.

A modern, explosive adaptation of Feydeau?s masterpiece.

A true sixties comedy!

Bookings from Monday October 16

Box office: Monday November 6 and Tuesday November 7

El doctor Petypon, un médico respetable, ha estado de fiesta hasta el amanecer en casa de Maxim. Cuando se despierta con una terrible resaca, descubre en su cama a la joven Crevette, bailarina del Moulin Rouge. Se ve obligada a fingir ser su esposa. Ella aprovecha la oportunidad, provocando una cascada de malentendidos, embrollos y golpes teatrales a un ritmo frenético.

Una adaptación moderna, explosiva y disparatada de la obra maestra de Feydeau.

¡Una auténtica comedia con sabor a los años sesenta!

Reservas a partir del lunes 16 de octubre

Taquilla: lunes 6 de noviembre y martes 7 de noviembre

Dr. Petypon, ein angesehener Arzt, hat bis in die frühen Morgenstunden bei Maxim gefeiert. Als er mit einem schrecklichen Kater aufwacht, entdeckt er in seinem Bett die kleine Crevette, eine Tänzerin aus dem Moulin-Rouge. Sie wird gezwungen, sich als seine Frau auszugeben. Sie lässt sich auf das Spiel ein und löst in rasantem Tempo eine Kaskade von Missverständnissen, Verwicklungen und Theaterstücken aus.

Eine moderne, explosive und verrückte Adaption von Feydeaus Meisterwerk.

Eine echte Komödie mit Sixties-Akzenten!

Reservierungen ab Montag, dem 16. Oktober

Kartenvorverkauf: Montag, 6. November und Dienstag, 7. November

Mise à jour le 2023-09-27 par Corrèze Tourisme