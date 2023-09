Comment survivre à mon ado 66 Avenue Carnot Ussel, 5 octobre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Si vos enfants vous parlent uniquement parce qu’ils n’ont plus de WIFI, TOUT EST NORMAL !

L’adolescence est un moment de transition parfois difficile à gérer pour les jeunes… et pour les parents !!!

Vous vous sentez « out » « ieuv » « relou » « tout claqué par terre »… Rassurez-vous, aujourd’hui vous n’êtes plus tout seul.

Que vous soyez ados, ados devenus adultes, parents ayant été ados, grands-parents ne se souvenant plus d’avoir été ados, venez partager un stage de survie en milieu hostile : l’adolescence.

Réservations à partir du lundi 11 septembre

Billetterie : mardi 26 septembre et jeudi 28 septembre.

2023-10-05 fin : 2023-10-05 22:00:00.

66 Avenue Carnot

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



If your children only talk to you because they no longer have WIFI, EVERYTHING IS NORMAL!

Adolescence can be a difficult time of transition for young people? and for parents!

Are you feeling « out », « outgrown », « out of sorts », « all slammed on the floor »? Rest assured, today you’re not alone.

Whether you’re a teenager, a teenager who’s grown up, a parent who’s been a teenager, or a grandparent who no longer remembers being a teenager, come and join us for a survival course in a hostile environment: adolescence.

Reservations from Monday September 11

Tickets: Tuesday September 26 and Thursday September 28

Si tus hijos sólo te hablan porque ya no tienen WIFI, ¡TODO ES NORMAL!

La adolescencia puede ser una época difícil de transición para los jóvenes… ¡y para los padres!

¿Te sientes « out », « outgrown », « out of sorts », « all slammed on the floor »? Tranquilo, hoy no estás solo.

Tanto si eres un adolescente, un adolescente convertido en adulto, un padre que fue adolescente o un abuelo que ya no recuerda haber sido adolescente, ven y únete a nosotros para un curso de supervivencia en un entorno hostil: la adolescencia.

Reservas a partir del lunes 11 de septiembre

Entradas: martes 26 de septiembre y jueves 28 de septiembre

Wenn Ihre Kinder nur mit Ihnen reden, weil sie kein WIFI haben, ist alles normal!

Die Pubertät ist eine Zeit des Übergangs, die für Jugendliche und Eltern manchmal schwer zu bewältigen ist!

Sie fühlen sich « out », « ieuv », « relou », « tout claqué par terre »? Seien Sie versichert, dass Sie heute nicht mehr allein sind.

Ob Sie Teenager sind, Teenager, die erwachsen geworden sind, Eltern, die Teenager waren, oder Großeltern, die sich nicht mehr daran erinnern können, Teenager gewesen zu sein, kommen Sie zu einem Überlebenstraining in einer feindlichen Umgebung: der Adoleszenz.

Reservierungen ab Montag, dem 11. September

Kartenvorverkauf: Dienstag, 26. September und Donnerstag, 28. September

