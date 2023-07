Stage d’été. 66 Allée de Grangeneuve. Le Teich, 10 juillet 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Stages d’été. Ouvert à tous.

Enfants (4-18 ans) Formule 1 : matin 9h-12h30. tennis + padel.

Formule 2 : journée 9h-17h, tennis+ padel + multiactivités ( kho lanta-kayak-beach tennis-matchs-tournois).

Adultes : Padel 2x2h. lundi-mercredi.

Tennis 2x2h. mardi-jeudi.

Cours particuliers de padel et tennis. Adultes & enfants..

2023-07-10 fin : 2023-07-18 17:00:00. .

66 Allée de Grangeneuve. Tennis club du delta.

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Summer courses. Open to all.

Children (4-18 years) Option 1: mornings 9am-12.30pm, tennis + padel.

Formula 2: day 9am-5pm, tennis + padel + multi-activities (kho lanta-kayak-beach tennis-matches-tournaments).

Adults : Padel 2x2h. Monday-Wednesday.

Tennis 2x2h. Tuesday-Thursday.

Private padel and tennis lessons. Adults & children.

Cursos de verano. Abierto a todos.

Niños (4-18 años) Opción 1: mañanas 9h-12h30, tenis + padel.

Opción 2: día de 9h a 17h, tenis + pádel + multiactividades (kho lanta-kayak-tenis-playa-partidos-torneos).

Adultos : Padel 2x2h. lunes-miércoles.

Tenis 2x2h. martes-jueves.

Clases particulares de pádel y tenis. Adultos y niños.

Praktika im Sommer. Offen für alle.

Kinder (4-18 Jahre) Formel 1: morgens 9-12.30 Uhr. Tennis + Padel.

Formel 2: Tagsüber 9-17 Uhr, Tennis + Padel + Multiaktivitäten ( kho lanta-kajak-beach tennis-matches-tournaments).

Erwachsene: Padel 2x2h. Montag-Mittwoch.

Tennis 2x2h. Dienstag-Donnerstag.

Privatunterricht in Padel und Tennis. Erwachsene & Kinder.

