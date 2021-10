65ème fête de la Saint Denis Saint-Denis-en-Val, 2 octobre 2021, Saint-Denis-en-Val.

65ème fête de la Saint Denis

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à Saint-Denis-en-Val

65ème fête de la Saint Denis —————————- ### Samedi 2 octobre Rendez-vous à 14h pour profiter de la fête foraine et à 20h30 à l’Espace Pierre Lanson pour le concert de Radio Tutti & Barilla Sisters (ouverture de la billetterie 19h). ### Dimanche 3 octobre Venez profiter toute la journée de la fête foraine, du vide-greniers, des artisans, de l’exposition philatélique, du resto-foire et de la vente de boudin à l’ancienne. Sans oublier les déambulations de La Belle Image, de la fanfare Lez Zik’Autain et des échassiers de la Zizanie dont les faunes mettront à l’honneur la thématique de notre saison culturelle “Contes, Mythes et Légendes”.

Entrée libre

Samedi 2 et dimanche 3 octobre, le comité des fêtes et la municipalité ont concocté un programme d’animations riche et varié : fête foraine, vide-greniers, déambulations, exposition …

Saint-Denis-en-Val saint denis en val Saint-Denis-en-Val Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T22:30:00;2021-10-03T08:00:00 2021-10-03T18:00:00