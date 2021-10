Vichy Vichy Allier, Vichy 65e Salon des arts Bourbonnais Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

65e Salon des arts Bourbonnais Vichy, 2 octobre 2021, Vichy. 65e Salon des arts Bourbonnais 2021-10-02 14:30:00 – 2021-10-29 17:00:00 Centre Culturel de Vichy – Expositions 20 rue du Maréchal Foch

Vichy Allier Pour ce 65ème salon, les Arts Bourbonnais exposent ses 77 adhérents et leur invitée d’honneur, Monsieur Gérôme Ivars sculpteur. service-expositions@ville-vichy.fr +33 4 70 30 55 73 dernière mise à jour : 2021-10-19 par

