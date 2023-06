Les Estivales : visite des séchoirs des Salaisons Teyssier 655 rue du Docteur Tourasse Saint-Agrève, 10 juillet 2023, Saint-Agrève.

Saint-Agrève,Ardèche

Visite des séchoirs des Salaisons Teyssier, dégustation au magasin

Entreprise du Patrimoine Vivant, un savoir-faire rare et d’excellence et attaché à un territoire : l’Ardèche

Kit sanitaire obligatoire

102 marches (montée et descente).

Prévoir une veste.

2023-07-10 14:30:00

655 rue du Docteur Tourasse

Saint-Agrève 07320 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Visit of the Salaisons Teyssier drying rooms, tasting in the shop

Living Heritage Company, a rare and excellent know-how attached to a territory: the Ardèche

Mandatory sanitary kit

102 steps (up and down).

Bring a jacket

Visita a los secaderos de Salaisons Teyssier, degustación en la tienda

Entreprise du Patrimoine Vivant (Empresa del Patrimonio Vivo), un saber hacer raro y excelente vinculado a una región: la Ardèche

Kit sanitario obligatorio

102 escalones (subida y bajada).

Llevar chaqueta

Besichtigung der Trockenräume der Salaisons Teyssier, Verkostung im Laden

Unternehmen des lebendigen Kulturerbes, ein seltenes und hervorragendes Know-how und an eine Region gebunden: die Ardèche

Sanitäres Kit obligatorisch

102 Stufen (Auf- und Abstieg).

Eine Jacke vorsehen

