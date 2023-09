Balade en cabriolet – Fascinant Week-end 653E Voie Aurélienne Salon-de-Provence, 19 octobre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre du label Vignobles et Découvertes, partez pour une animation unique et exclusive au Fascinant Week-end en balade en cabriolet..

2023-10-19 09:30:00 fin : 2023-10-22 14:00:00. EUR.

653E Voie Aurélienne Place Morgan

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Vignobles et Découvertes label, take part in a unique and exclusive event at the Fascinant Weekend with a cabriolet ride.

Como parte de la etiqueta Vignobles et Découvertes, despegue hacia una experiencia única y exclusiva en el Fascinant Weekend en cabriolet.

Im Rahmen des Labels Vignobles et Découvertes (Weinberge und Entdeckungen) begeben Sie sich auf eine einzigartige und exklusive Animation im Fascinant Weekend mit einer Fahrt im Cabriolet.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme de Salon de Provence