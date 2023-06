Nouveaux modelages « découverte » 652 Chemin les pastours La Garde-Adhémar, 12 juin 2023, La Garde-Adhémar.

La Garde-Adhémar,Drôme

Du 10 juillet au 4 septembre, Lily sera présente dans notre Spa pour s’entraîner et mettre en pratique les différents massages qu’elle aura appris durant les 8 mois de formation dans l’école de massage TEMANA à Montpellier..

à 10:00:00 ; fin : . .

652 Chemin les pastours Spa Hammam Les Bains De La Garde

La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



From July 10 to September 4, Lily will be in our Spa to train and put into practice the different massages she has learned during her 8-month training at the TEMANA massage school in Montpellier.

Del 10 de julio al 4 de septiembre, Lily estará en nuestro Spa para formarse y poner en práctica los diferentes masajes que ha aprendido durante sus 8 meses de formación en la escuela de masajes TEMANA de Montpellier.

Vom 10. Juli bis zum 4. September wird Lily in unserem Spa sein, um zu trainieren und die verschiedenen Massagen anzuwenden, die sie während ihrer achtmonatigen Ausbildung in der TEMANA-Massageschule in Montpellier erlernt hat.

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence