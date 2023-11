Marché de Noël Les Bains 652 Chemin les Pastours La Garde-Adhémar, 20 décembre 2023, La Garde-Adhémar.

La Garde-Adhémar,Drôme

Venez découvrir notre Spa sous le thème de noël: de nombreuses animations seront présentes sur place ainsi que le père noël !.

2023-12-20 14:00:00 fin : 2023-12-20 20:00:00. .

652 Chemin les Pastours Spa Hammam Les Bains De La Garde

La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover our Christmas-themed Spa: there will be lots of entertainment on site, as well as Santa Claus!

Venga a descubrir nuestro balneario de temática navideña: habrá muchas actividades de animación y Papá Noel

In diesem Spiel geht es um das Thema « Weihnachten » und um die Frage, wie man die Weihnachtszeit am besten verbringt

