10 ans d’anniversaire du Spa 652 Chemin les pastours La Garde-Adhémar, 10 novembre 2023, La Garde-Adhémar.

La Garde-Adhémar,Drôme

A l’occasion de l’anniversaire du Spa, une réduction sera mise en place pendant une semaine..

2023-11-10 10:00:00 fin : 2023-11-17 19:00:00. .

652 Chemin les pastours Spa Hammam Les Bains De La Garde

La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To celebrate the Spa’s anniversary, a discount will be available for one week.

Para celebrar el aniversario del Balneario, se ofrecerá un descuento durante una semana.

Anlässlich des Geburtstags des Spas wird eine Woche lang eine Ermäßigung eingeführt.

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence