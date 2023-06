Dimanche Spa & Brunch : spécial Fête des pères 652 Chemin les pastours La Garde-Adhémar, 18 juin 2023, La Garde-Adhémar.

La Garde-Adhémar,Drôme

À l’occasion de la fête des pères, nous serons ouvert le Dimanche 18 juin.

Au planning, accès Spa (Hammam, Sauna et Bain à remous) avec possibilité de réserver des Brunchs..

2023-06-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-18 19:00:00. EUR.

652 Chemin les pastours Spa Hammam Les Bains De La Garde

La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To celebrate Father’s Day, we’ll be open on Sunday June 18.

Spa access (Hammam, Sauna and Whirlpool) with the possibility of booking brunches.

Para celebrar el Día del Padre, abriremos el domingo 18 de junio.

Acceso al spa (hammam, sauna y bañera de hidromasaje) con posibilidad de reservar almuerzos.

Anlässlich des Vatertags haben wir am Sonntag, dem 18. Juni, geöffnet.

Auf dem Programm steht der Zugang zum Spa (Hammam, Sauna und Whirlpool) mit der Möglichkeit, Brunchs zu buchen.

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence