Vide-grenier 650 Rue de Hiribehere Ustaritz, 4 décembre 2023, Ustaritz.

Ustaritz,Pyrénées-Atlantiques

Vide-grenier dont les bénéfices seront reversés à l’association « La tribu des lutins » à Anglet.

Des confiseries/gâteaux ainsi que des boissons seront à disposition..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 16:30:00. .

650 Rue de Hiribehere Lycée Saint Joseph

Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Garage sale with proceeds going to the « La tribu des lutins » association in Anglet.

Sweets/cakes and drinks will be available.

Venta de garaje cuyos beneficios se destinarán a la asociación « La tribu des lutins » de Anglet.

Habrá dulces, pasteles y bebidas.

Flohmarkt, dessen Erlöse an den Verein « La tribu des lutins » in Anglet gespendet werden.

Es werden Süßigkeiten/Kuchen und Getränke angeboten.

