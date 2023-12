A la recherche de la clé magique du Père Noël 650 Route de la Dordogne Carlux, 4 décembre 2023, Carlux.

Carlux,Dordogne

Au début du mois de décembre, le Père Noël est venu visiter la gare pour voir les photos de Robert Doisneau. Pendant ce temps, un lutin malicieux a volé et caché la clé magique de l’atelier secret du Père Noël, là où il fabrique tous les cadeaux.

La seule manière de retrouver la clé magique est de retrouver les photos dans les galeries de La Gare Robert Doisneau à partir de détails de ces images. Le Père Noël compte sur vous pour retrouver la clé magique de l’atelier et sauver Noël !

Bonne chance pour ce jeu de piste ! Une petite récompense t’attend si tu arrives à retrouver la clé magique de l’atelier du Père Noël.

Du mercredi 13 décembre jusqu’au samedi 30 décembre, pour les enfants à partir de 5 ans..

2023-12-13 fin : 2023-12-30 17:00:00. EUR.

650 Route de la Dordogne La Gare Robert Doisneau

Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



At the beginning of December, Santa came to visit the station to see Robert Doisneau’s photos. Meanwhile, a mischievous elf stole and hid the magic key to Santa’s secret workshop, where he makes all the presents.

The only way to find the magic key is to track down the photos in the galleries of La Gare Robert Doisneau using details from the images. Santa is counting on you to find the magic key to the workshop and save Christmas!

Good luck with this treasure hunt! A small reward awaits you if you manage to find the magic key to Santa’s workshop.

From Wednesday, December 13 to Saturday, December 30, for children aged 5 and over.

A principios de diciembre, Papá Noel vino a visitar la estación para ver las fotos de Robert Doisneau. Mientras tanto, un duende travieso robó y escondió la llave mágica del taller secreto de Papá Noel, donde fabrica todos los regalos.

La única manera de encontrar la llave mágica es rastrear las fotos en las galerías de La Gare Robert Doisneau utilizando detalles de las imágenes. Papá Noel cuenta contigo para encontrar la llave mágica del taller y salvar la Navidad

¡Buena suerte en esta búsqueda del tesoro! Te espera una pequeña recompensa si consigues encontrar la llave mágica del taller de Papá Noel.

Del miércoles 13 de diciembre al sábado 30 de diciembre, para niños a partir de 5 años.

Anfang Dezember besuchte der Weihnachtsmann den Bahnhof, um sich die Fotos von Robert Doisneau anzusehen. Währenddessen stahl und versteckte ein bösartiger Wichtel den magischen Schlüssel zur geheimen Werkstatt des Weihnachtsmanns, wo er alle Geschenke herstellt.

Die einzige Möglichkeit, den magischen Schlüssel wiederzufinden, besteht darin, die Fotos in den Galerien von La Gare Robert Doisneau anhand von Details auf den Bildern zu finden. Der Weihnachtsmann zählt auf Sie, um den magischen Schlüssel zur Werkstatt zu finden und Weihnachten zu retten!

Viel Glück bei dieser Schnitzeljagd! Eine kleine Belohnung wartet auf dich, wenn du es schaffst, den magischen Schlüssel zur Werkstatt des Weihnachtsmannes zu finden.

Von Mittwoch, dem 13. Dezember, bis Samstag, dem 30. Dezember, für Kinder ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT du pays de Fénelon