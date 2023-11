EXPO : Mirabelle Roosenburg – Arrière cuisine 650 Route de la Dordogne Carlux, 8 décembre 2023, Carlux.

Carlux,Dordogne

EXPOSITION

Arrière Cuisine par Mirabelle Roosenburg

Un jour, une certaine lumière sur quelques banales épluchures m’évoque une nature morte flamande…

Et soudain, je ne vois plus ces déchets comme les résidus domestiques de mes consommations quotidiennes, résultats d’une impitoyable sélection culturelle alimentaire, mais comme des « objets » à part entière. Vus comme tels ils deviennent énigmatiques.

Vernissage : Vendredi 8 Décembre 2023 à 18h

Gratuit.

2023-12-08 fin : 2024-01-13 12:30:00. EUR.

650 Route de la Dordogne La Gare Robert Doisneau

Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



EXHIBITION

Arrière Cuisine by Mirabelle Roosenburg

One day, a certain light on some banal peelings reminded me of a Flemish still life…

Suddenly, I no longer see this waste as the domestic residue of my daily consumption, the result of a ruthless cultural selection process, but as « objects » in their own right. Seen as such, they become enigmatic.

Opening: Friday December 8, 2023 at 6pm

Free admission

EXPOSICIÓN

Arrière Cuisine de Mirabelle Roosenburg

Un día, cierta luz sobre unos peladillas banales me recordó un bodegón flamenco…

De repente, ya no veo estos desechos como el residuo doméstico de mi consumo cotidiano, el resultado de un despiadado proceso de selección cultural, sino como « objetos » por derecho propio. Vistos como tales, se vuelven enigmáticos.

Inauguración: viernes 8 de diciembre de 2023 a las 18.00 horas

Entrada gratuita

AUSSTELLUNG

Arrière Cuisine von Mirabelle Roosenburg

Eines Tages erinnert mich ein bestimmtes Licht auf einigen banalen Schalen an ein flämisches Stillleben…

Und plötzlich sehe ich diese Abfälle nicht mehr als die häuslichen Überreste meines täglichen Konsums, die Ergebnisse einer gnadenlosen kulturellen Nahrungsauswahl, sondern als eigenständige « Objekte ». Als solche betrachtet werden sie rätselhaft.

Vernissage: Freitag, 8. Dezember 2023 um 18 Uhr

Kostenlos

Mise à jour le 2023-11-18 par OT du pays de Fénelon