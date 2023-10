Halloween – Terreur à la Gare Robert Doisneau ! 650 Route de la Dordogne Carlux, 21 octobre 2023, Carlux.

Carlux,Dordogne

Depuis le début du mois d’octobre, des incidents très étranges ont lieu dans la Gare…objets qui disparaissent,

traces de sang retrouvées dans les galeries, meubles déplacés…après enquête grâce aux caméras de sécurité

présentes dans la Gare, le personnel a pu découvrir la présence d’un être vivant non identifié qui se balade après la tombée de la nuit et jusqu’au lever du soleil…

Ce monstre humanoïde informe possède des caractéristiques uniques au monde…une dizaine de bras et

de jambes, 4 têtes et d’autres parties impossibles à nommer !!! Seul problème, il ne sort que la nuit et en journée,

impossible de remettre la main dessus. Aidez-nous à retrouver le monstre de la Gare et ramenez-le nous. Nous vous attendons donc à la Gare Robert Doisneau, tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 17h : du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre.

Animation gratuite, à partir de 7 ans..

2023-10-21 fin : 2023-11-05 17:00:00. EUR.

650 Route de la Dordogne La Gare Robert Doisneau

Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Since the beginning of October, some very strange incidents have been taking place in the station?objects disappearing,

traces of blood found in the galleries, furniture being moved?after investigation using the security cameras

in the station, staff were able to discover the presence of an unidentified living creature that roams the station from dusk until dawn?

This shapeless humanoid monster possesses features that are unique in the world?a dozen arms and legs

legs, 4 heads and other parts impossible to name! The only problem is that it only comes out at night and during the day,

impossible to find. Help us find the Station Monster and bring him back to us. We look forward to seeing you at the Gare Robert Doisneau, every day from 10am to 12:30pm and 2pm to 5pm: from Saturday October 21 to Sunday November 5.

Free activities for children aged 7 and over.

Desde principios de octubre se vienen produciendo incidentes muy extraños en la estación: desaparición de objetos,

rastros de sangre en las galerías, movimientos de mobiliario… Tras una investigación con las cámaras de seguridad

de la estación, el personal ha descubierto la presencia de una criatura viviente no identificada que deambula por los alrededores al anochecer y hasta el amanecer?

Este monstruo humanoide sin forma tiene características únicas en el mundo… una docena de brazos y piernas

piernas, 4 cabezas y otras partes ¡imposibles de nombrar! El único problema es que sólo sale de noche y durante el día,

es imposible hacerse con él. Ayúdanos a encontrar al Monstruo de la Estación y tráenoslo de vuelta. Te esperamos en la Estación Robert Doisneau, todos los días de 10:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:00: del sábado 21 de octubre al domingo 5 de noviembre.

Actividades gratuitas para niños a partir de 7 años.

Seit Anfang Oktober ereignen sich im Bahnhof sehr merkwürdige Vorfälle?Gegenstände verschwinden,

blutspuren wurden in den Galerien gefunden, Möbelstücke wurden verschoben

die im Bahnhof installiert sind, konnte das Personal die Anwesenheit eines nicht identifizierten Lebewesens feststellen, das nach Einbruch der Dunkelheit bis zum Sonnenaufgang herumläuft

Dieses unförmige humanoide Monster hat weltweit einzigartige Merkmale?ein Dutzend Arme und Füße?

beine, vier Köpfe und andere Teile, die man nicht benennen kann! Das einzige Problem ist, dass es nur nachts und tagsüber unterwegs ist,

es ist unmöglich, es wieder in die Hände zu bekommen. Helfen Sie uns, das Monster aus dem Bahnhof zu finden und bringen Sie es zu uns zurück. Wir erwarten Sie also im Bahnhof Robert Doisneau, täglich von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr: von Samstag, dem 21. Oktober, bis Sonntag, dem 5. November.

Kostenlose Animation, ab 7 Jahren.

