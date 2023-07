LES MERCREDIS TOUT-PETITS ! 650 chemin de la Roche-Brault Thorigné-en-Charnie, 11 octobre 2023, Thorigné-en-Charnie.

Thorigné-en-Charnie,Mayenne

La visite du musée pour les plus petits !.

2023-10-11 fin : 2023-10-11 17:00:00. EUR.

650 chemin de la Roche-Brault Musée de Préhistoire

Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire



The visit of the museum for the little ones!

¡Una visita al museo para los más pequeños!

Der Museumsbesuch für die Kleinsten!

Mise à jour le 2023-04-18 par eSPRIT Pays de la Loire