SAULGES APRÈS LA PRÉHISTOIRE

Thorigné-en-Charnie,Mayenne

Le Pays d’art et d’histoire et le musée de Préhistoire s’associent pour vous proposer une découverte inattendue de la vallée des grottes de Saulges !.

2023-07-25 fin : 2023-07-25 16:30:00. EUR.

650 chemin de la Roche Brault Musée de Préhistoire

Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne



The Pays d?art et d?histoire and the Musée de Préhistoire join forces to offer you an unexpected discovery of the Saulges cave valley!

El Pays d’art et d’histoire y el Musée de Préhistoire se unen para ofrecerle un descubrimiento inesperado del valle de las cuevas de Saulges

Das Pays d’art et d’histoire (Land der Kunst und Geschichte) und das Musée de Préhistoire (Museum für Vorgeschichte) haben sich zusammengetan, um Ihnen eine unerwartete Entdeckung des Tals der Höhlen von Saulges anzubieten!

