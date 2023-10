Vide-maison à Saint Baudel 65 Rue Principale Saint-Baudel, 15 octobre 2023, Saint-Baudel.

Saint-Baudel,Cher

Retrouvez un vide-maison dans le centre bourg de Saint-Baudel..

Dimanche 2023-10-15 09:00:00 fin : 2023-10-15 . EUR.

65 Rue Principale

Saint-Baudel 18160 Cher Centre-Val de Loire



A house sale in the center of Saint-Baudel.

Habrá una venta de liquidación de viviendas en el centro de Saint-Baudel.

Finden Sie einen Hausleerstand im Zentrum des Ortes Saint-Baudel.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT LIGNIERES