Journées du Patrimoine 2023 – Manufacture J.M Weston 65 Rue Nicolas Appert Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

La manufacture JM WESTON basée à Limoges depuis plus de 130 ans ouvre ses portes au public.

Accompagné d’un guide, vous visiterez pendant environ 1h les différents ateliers de fabrication de chaussures (de l’atelier coupe à l’atelier bichonnage). Vous pourrez admirer le travail des artisans présents à leur poste de travail.

Pour ce faire, vous devez vous inscrire via l’adresse mail en précisant le créneau horaire que vous souhaitez et le nombre de participants. Un mail de confirmation vous sera adressé et vous sera demandé à l’entrée de la manufacture.

Créneaux horaires début de visite :

– 8h30 / 8h45

– 9h00/ 9h15 / 9h30 / 9h45,

– 10h00 / 10h15 / 10h30 / 10h45,

– 11h00 / 11h15 / 11h30.

Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 15 personnes par groupe..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 11:30:00. EUR.

65 Rue Nicolas Appert Manufacture JM Weston

Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The JM WESTON factory, based in Limoges for over 130 years, opens its doors to the public.

Accompanied by a guide, you’ll take a 1-hour tour of the various shoe-making workshops (from cutting to pampering). You’ll be able to admire the work of the craftsmen at their workstations.

To do this, you need to register by e-mail, specifying the time slot you require and the number of participants. A confirmation e-mail will be sent to you, and you will be asked to sign in at the entrance to the factory.

Tour start times :

– 8:30 / 8:45 am

– 9h00/ 9h15 / 9h30 / 9h45,

– 10h00 / 10h15 / 10h30 / 10h45,

– 11h00 / 11h15 / 11h30.

Free admission. Registration required. Places limited to 15 people per group.

La fábrica JM WESTON, instalada en Limoges desde hace más de 130 años, abre sus puertas al público.

Acompañado por un guía, pasará alrededor de 1 hora visitando los distintos talleres de fabricación de calzado (desde el taller de corte hasta el taller de mimos). Podrá admirar el trabajo de los artesanos en sus puestos de trabajo.

Para ello, deberá inscribirse a través de la dirección de correo electrónico, especificando la franja horaria que desea y el número de participantes. Se le enviará un correo electrónico de confirmación y deberá registrarse a la entrada de la fábrica.

Franjas horarias para el inicio de la visita :

– 8.30 h / 8.45 h

– 9.00 / 9.15 / 9.30 / 9.45,

– 10h00 / 10h15 / 10h30 / 10h45,

– 11h00 / 11h15 / 11h30.

Entrada gratuita. Inscripción obligatoria. Plazas limitadas a 15 personas por grupo.

Die seit über 130 Jahren in Limoges ansässige Manufaktur JM WESTON öffnet ihre Türen für die Öffentlichkeit.

In Begleitung eines Führers besichtigen Sie etwa eine Stunde lang die verschiedenen Werkstätten, in denen Schuhe hergestellt werden (von der Zuschneiderei bis zur Bichonnage-Werkstatt). Sie können die Arbeit der Handwerker bewundern, die an ihren Arbeitsplätzen anwesend sind.

Dazu müssen Sie sich über die E-Mail-Adresse anmelden und das von Ihnen gewünschte Zeitfenster sowie die Anzahl der Teilnehmer angeben. Sie erhalten eine Bestätigungsmail, um die Sie am Eingang der Manufaktur gebeten werden.

Zeitfenster Beginn der Besichtigung :

– 8.30 / 8.45 Uhr

– 9.00 Uhr / 9.15 Uhr / 9.30 Uhr / 9.45 Uhr,

– 10.00 Uhr / 10.15 Uhr / 10.30 Uhr / 10.45 Uhr,

– 11.00 Uhr / 11.15 Uhr / 11.30 Uhr.

Kostenlos. Nur nach vorheriger Anmeldung. Platzzahl auf 15 Personen pro Gruppe beschränkt.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Limoges Métropole