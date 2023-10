Hommage à CHICK COREA « The Mad Hatter » 65 rue Joseph Cornudet – Foyer Communal Neuville-sur-Oise, 15 octobre 2023, Neuville-sur-Oise.

Neuville-sur-Oise,Val-d’Oise

HOMMAGE A CHICK COREA

En 2021 disparaissait cette figure majeure du jazz, le pianiste spécialiste du Fender Rhodes, CHICK COREA complice un temps de MILES DAVIS..

2023-10-15 17:00:00 fin : 2023-10-15 18:30:00. EUR.

65 rue Joseph Cornudet – Foyer Communal

Neuville-sur-Oise 95000 Val-d’Oise Île-de-France



TRIBUTE TO CHICK COREA

In 2021, that major jazz figure passed away: Fender Rhodes pianist CHICK COREA, one-time accomplice of MILES DAVIS.

HOMENAJE A CHICK COREA

El año 2021 vio la muerte de una gran figura del jazz, la pianista y especialista del Fender Rhodes CHICK COREA, durante un tiempo cómplice de MILES DAVIS.

HOMMAGE AN CHICK COREA

Im Jahr 2021 starb eine der wichtigsten Figuren des Jazz, der Fender-Rhodes-Pianist CHICK COREA, ein zeitweiliger Komplize von MILES DAVIS.

Mise à jour le 2023-09-05 par Val d’Oise Tourisme