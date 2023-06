Maison Henry Jullien 65 Rue Édouard Branly Lons-le-Saunier, 30 juin 2023, Lons-le-Saunier.

Lons-le-Saunier,Jura

La marque Henry JULLIEN symbolise les matériaux et traitements d’exception depuis 1921, grâce au savoir-faire de ses maîtres artisans..

65 Rue Édouard Branly

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté



The Henry JULLIEN brand has symbolized exceptional materials and treatments since 1921, thanks to the know-how of its master craftsmen.

Desde 1921, la marca Henry JULLIEN simboliza materiales y tratamientos excepcionales, gracias al saber hacer de sus maestros artesanos.

Die Marke Henry JULLIEN steht seit 1921 dank des Know-hows ihrer Handwerksmeister für außergewöhnliche Materialien und Behandlungen.

Mise à jour le 2022-12-06 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION