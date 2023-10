OKTOBARFEST 65 Rue du Général Simmer Rodemack, 28 octobre 2023, Rodemack.

Rodemack,Moselle

La Brasserie Artisanale de Rodemack organise la 6ème OktoBARfest. Au programme, bières de Rodemack, restauration, animation et musique pour un moment convivial.

Rendez-vous dans la grange des AVP (en face de la brasserie).. Tout public

Samedi 2023-10-28 15:00:00 fin : 2023-10-28 23:00:00. 0 EUR.

65 Rue du Général Simmer Brasserie

Rodemack 57570 Moselle Grand Est



The Brasserie Artisanale de Rodemack organizes the 6th OktoBARfest. On the program: Rodemack beers, food, entertainment and music for a convivial moment.

Meet in the AVP barn (opposite the brewery).

La Brasserie Artisanale de Rodemack organiza el 6º OktoBARfest. En el programa: cervezas Rodemack, comida, entretenimiento y música para pasarlo en grande.

Nos vemos en el granero AVP (frente a la cervecería).

Die Brasserie Artisanale de Rodemack organisiert das 6. OktoBARfest. Auf dem Programm stehen Biere aus Rodemack, Essen, Unterhaltung und Musik für einen geselligen Moment.

Treffpunkt in der Scheune der AVP (gegenüber der Brauerei).

