Visite de jardins 65 Rue du Bourg Le Mesnil-au-Val, 16 juin 2024, Le Mesnil-au-Val.

Le Mesnil-au-Val Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 14:00:00

fin : 2024-06-16 18:00:00

Aux portes de Cherbourg en Cotentin de séduisants jardins foisonnants de plantes insolites des cinq continents. Arbres, arbustes, vivaces et rosiers s’épanouissent autour de l’ancienne ferme. Toute une biodiversité préservée à decouvrir..

65 Rue du Bourg

Le Mesnil-au-Val 50110 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Cotentin – Le Val de Saire