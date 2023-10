Perchés ! Les chanteurs d’oiseaux. 65 rue des pins. Le Teich, 29 octobre 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Humour musical . Dans le cadre des 50 ans de la Réserve Ornithologique.

Entre conférence et joutes sifflées, discution improvisée avec le public et traduction musicale par l’intermédiaire du saxophoniste Philippe Braquart, les chanteurs d’Oiseaux vous transportent dans un univers poétique, musical et humoristique. Et si les oiseaux proposaient de nouveaux possibles ? Comment séduire ? Comment éduquer ses enfants ? Comment transmettre son héritage ? Quel est le meilleur moment pour tromper son conjoint ? Et même, que manger ce soir ?

Vous n’écouterez plus jamais les oiseaux comme avant…

Entrée libre

Réservation conseillée.

Tout public dès 5 ans..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 17:00:00. .

65 rue des pins. L’Ekla

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Musical humor. As part of the Ornithological Reserve’s 50th anniversary celebrations.

Between lecture and whistled joust, improvised discussion with the audience and musical translation by saxophonist Philippe Braquart, the Oiseaux singers transport you into a poetic, musical and humorous universe. What if birds were proposing new possibilities? How to seduce? How to educate your children? How do you pass on your heritage? When is the best time to cheat on your partner? And even what to eat tonight?

You’ll never listen to the birds again…

Free admission

Reservations recommended.

All ages 5 and up.

Humor musical. En el marco del 50 aniversario de la Reserva Ornitológica.

Entre conferencias y justas silbadas, debates improvisados con el público y la traducción musical del saxofonista Philippe Braquart, los cantantes de Oiseaux le transportarán a un universo poético, musical y humorístico. ¿Y si los pájaros ofrecieran nuevas posibilidades? ¿Cómo seducir? ¿Cómo educar a los hijos? ¿Cómo se transmite el patrimonio? ¿Cuál es el mejor momento para engañar a tu pareja? ¿Y qué hay para cenar?

Nunca volverás a escuchar a los pájaros…

Entrada gratuita

Se recomienda reservar.

A partir de 5 años.

Musikalischer Humor . Im Rahmen des 50-jährigen Bestehens des Vogelschutzgebiets.

Zwischen Vortrag und Pfeifkonzert, improvisierter Diskussion mit dem Publikum und musikalischer Übersetzung durch den Saxophonisten Philippe Braquart entführen Sie die Vogelsänger in eine poetische, musikalische und humorvolle Welt. Was wäre, wenn die Vögel neue Möglichkeiten vorschlagen würden? Wie verführt man? Wie erzieht man seine Kinder? Wie gibt man sein Erbe weiter? Wann ist der beste Zeitpunkt, um seinen Ehepartner zu betrügen? Und sogar: Was soll man heute Abend essen?

Sie werden nie wieder wie früher den Vögeln zuhören …

Eintritt frei

Eine Reservierung wird empfohlen.

Für alle Altersgruppen ab 5 Jahren.

